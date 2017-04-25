Контрафакт европоддонов наносит ущерб украинским экспортерам

Использование контрафактных европоддонов, производимых в Украине и не сертифицированных Европейской ассоциацией производителей европоддонов (EPAL), наносит ущерб украинским экспортерам продукции.

Такое мнение в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" высказал генеральный директор группы транспортных компаний "Орлан-Транс" Владимир Байда в кулуарах Международного форума перевозчиков Logistic Up 2017 в Киеве во вторник.

"Мы как перевозчик тоже видим этот факт. Суть в чем: наши производители делают "левые" поддоны, которые не сертифицированы этой ассоциацией. В результате часто случаются ситуации в Европе, когда не принимают эти поддоны, заворачивают груз", - отметил он.

Между тем В.Байда добавил, что это мало чем грозит именно перевозчикам, а проблему создает именно экспортерам.

"Это больше проблемы для экспортеров, так как к ним большие требования. Кроме того, это одна из зацепок при экспорте в Европу, так как не секрет, что наш товар дешевый и часто очень качественный, и такими вещами можно ограничить поставку товара. Надо чтобы эти поддоны были сертифицированы, этим должны заниматься контролирующие органы", - резюмировал В.Байда.

Как ранее сообщал портал Delo.ua, с 1 мая 2017 года разрывают отношения Европейская ассоциация производителей европоддонов (EPAL) и Международный союз железных дорог (UIC). Причиной такого шага стал существенный рост контрафактной продукции, произведенной в Украине с маркировкой UIC. EPAL заявила, что по итогам аудита, проведенного в марте 2017 года в Киеве, обнаружены два производителя, выпускающих не сертифицированную, но промаркированную продукцию.