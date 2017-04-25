Экономика

18:23 25.04.2017

"Укроборонпром" ожидает не менее чем 15%-ного роста экспорта вооружений по итогам 2017г

В госконцерне "Укроборонпром" прогнозируют, что по итогам 2017 года рост экспорта вооружений и услуг специального и двойного назначения предприятий-участников госконцерна составит не менее 15%.

Такой прогнозы озвучил на пресс-конференции во вторник в агентстве "Интерфакс-Украина" замглавы госконцерна Денис Гурак.

Напомнив, что в 2016 году "Укроборонпром" увеличил объемы экспорта вооружений и спецуслуг на 25% - до $759 млн, а объем оружейных экспортных контрактов, заключенных предприятиями госконцерна в 2016 году оценивается в около $1,5 млрд, он сказал: "Это означает, что валютная выручка в этом и следующем году будет расти приблизительно такими же темпами".

"Поэтому 15-20% - это реалистичный рост, учитывая новые заказы, которые поступают", - добавил Д.Гурак.

В состав созданного в 2010 году указом президента "Укроборонпрома" на сегодня входят более 130 предприятий украинского ОПК, включая госкомпанию "Укспецэкспорт" и ее дочерние предприятия.

По данным госконцерна, объем экспортных оружейных контрактов, заключенных "Укроборонпромом" в 2014-2016 гг., оценивается в $3,8 млрд.

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