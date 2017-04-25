Новая администрация США заинтересована в усилении американского бизнеса в Украине

Украина работает над конкретными предложениями о возможности усиления присутствия американского бизнеса в стране для обсуждения этих предложений на самом высоком уровне, сообщил министр финансов Александр Данилюк по итогам встречи с министром торговли США Уилбуром Россом, фокус которой был на привлечении инвестиций в Украину.

"В новой администрации заинтересованы в усилении присутствия американского бизнеса в Украине. И это является общим интересом…", – написал глава Минфина Украины по итогам встречи.

А.Данилюк пояснил, что американские инвестиции, кроме создания рабочих мест, также приносят передовые технологии, повышающие конкурентоспособность украинской экономики, и способствуют усилению политических связей между двумя странами.

Глава Минфина напомнил, что У.Росс построил карьеру на Wall Street, поэтому чрезвычайно хорошо разбирается в теме инвестиций и имеет высокий авторитет среди американского бизнеса, а сейчас является ключевым человеком в экономическом блоке новой администрации США.

Миллиардер, 79-летний У.Росс был экономическим советником Д.Трампа во время предвыборной кампании. Он специализировался на реструктуризации кризисных компаний.