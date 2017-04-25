Экономика

17:56 25.04.2017

"Богдан Моторс" в I кв. сократил чистый убыток почти в 5 раз

ПАО "Автомобильная компания "Богдан Моторс", объединяющее производственные активы одного из ведущих украинских автопроизводителей - корпорации "Богдан", завершило январь-март 2016 года с консолидированным чистым убытком в размере 67 млн грн, что почти в пять раз меньше аналогичного показателя первого квартала 2016 года.

Согласно финансовой отчетности компании в системе раскрытия информации НКЦБФР, консолидированный чистый доход ПАО за отчетный период вырос почти в 2,2 раза - до 79,26 млн грн.

Валовая прибыль "Богдан Моторс" составила 12,96 млн грн против 7,86 млн грн годом ранее, а от операционной деятельности получено 65,55 млн грн убытка – в пять раз меньше.

Обязательства компании к 1 апреля составили около 5,629 млрд грн, в том числе 3,69 млрд грн по кредитам банков.

ПАО "Автомобильная компания "Богдан Моторс" объединяет производственные активы одного из ведущих украинских автопроизводителей - корпорации "Богдан" (автобусно-троллейбусный завод в Луцке и завод легковых авто в Черкассах).

По предварительным данным, компания в 2016 году сократила убыток почти втрое к 2015 году, до 275,2 млн грн, а полную отчетность пока не обнародовала.

Корпорация "Богдан" создана в феврале 2005 года с целью реализации масштабных инвестпроектов, направленных на создание в Украине мощностей по производству транспортных средств всех типов. Корпорация единственная в Украине в рамках выполнения инвестиционной программы построила автомобильные заводы в Черкассах мощностью 120-150 тыс. легковых автомобилей и Луцке мощностью 6 тыс. автобусов и троллейбусов в год.

В настоящее время завод в Черкассах легковые автомобили не выпускает, на его мощностях, в частности, налажена сборка грузовых автомобилей Богдан МАЗ, а также КУНГов многоцелевого использования.

В 2015 году "Богдан Моторс" получила консолидированный чистый убыток в размере 810,74 млн грн, что на 25,4% меньше аналогичного показателя 2014 года, а чистый доход вырос на 50% - до 669,42 млн грн.

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