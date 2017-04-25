МЭРТ обвиняет АМПУ, "Укринтерэнерго", "Южмаш", "Зорю-Машпроект", ЧАЭС и еще 10 госпредприятий в саботаже аудита

Требование о проведении независимого аудита финансовой отчетности за 2015 год полностью выполнили лишь 25 из 46 крупнейших госпредприятий, сообщило Министерство экономического развития и торговли Украины.

"11 предприятий полностью саботируют требование о проведении независимого аудита. К таким относятся: Национальный спорткомплекс "Олимпийский", "Администрация морских портов Украины" (АМПУ), "Укринтерэнерго", ПО "Южный машиностроительный завод им.Макарова" ("Южмаш"), Научно-производственный комплекс газотурбиностроения "Зоря-Машпроект", – указывает МЭРТ.

В числе этих предприятий также "Уголь Украина", Судостроительный завод им.61 коммунара, "Финансирование инфраструктурных проектов", "Региональные электрические сети", ГСП "Чернобыльская АЭС" и "Угольная компания "Краснолиманская".

"Саботаж независимого аудита - это саботаж реформы управления государственными предприятиями", - приводится в сообщении комментарий первого заместителя министра Максима Нефедова.

МЭРТ уточняет, что после недавней смены руководства АМПУ процесс подготовки к аудиту на предприятии сдвинулся с места – проводится тендер по отбору, а в случае "Южмаша" проблема связна с нехваткой средств, хотя предварительные переговоры велись с BDO.

Министерство добавляет, что помимо этих 11-ти еще четыре предприятия из группы крупнейших провели процедуру независимого аудита с существенным нарушением установленного регламента, привлекая аудиторов, не отвечающих требованиям высокого авторитета и репутации. В число этих нарушителей вошли "Сумыхимпром" (аудитор – Аудиторская фирма "Арка"), Харьковское государственное авиационное производственное предприятие (аудитор – АФ "Горизонталь"), ГАК "Автомобильные дороги Украины" (Промышленный аудиторский союз) и "Укрспецэкспорт" (АФ "Бина").

По данным МЭРТ, еще шесть компаний все еще находятся в процессе осуществления аудиторской проверки финотчетности за 2015 год: Одесский морской торговый порт (ОМТП), МТП "Черноморск", "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК), "Укрхимтрансаммиак" и "Укркосмос".

Согласно обнародованной информации, больше всего контрактов от крупнейших госпредприятий на аудит финотчетности за 2015 год получили BDO – 13, за которым идет Baker Tilly – 8. У представителей "Большой четверки" показатели скромнее: EY -4, Deloitte – 3, KPMG – 2 и PwC – 1.

МЭРТ также сообщает, что аудит финансовой отчетности за 2016 год завершили только 4 предприятия и начали еще 10.

Министерство напоминает, что 145 крупнейших госпредприятий (со стоимостью активов свыше 250 млн грн.) были обязаны ежегодно проходить независимый аудит финансовой отчетности в рамках проведения реформы системы управления государственной собственностью. В крупнейших 46 предприятиях (с активами свыше 2 млрд грн или годовым доходом свыше 1,5 млрд грн) аудит должны проводить крупные компании, признанные на мировом рынке, имеющие большой опыт аудиторской работы и профессиональную репутацию, которая соответствует критерию прозрачности и независимости.