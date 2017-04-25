Экономика

17:53 25.04.2017

МЭРТ обвиняет АМПУ, "Укринтерэнерго", "Южмаш", "Зорю-Машпроект", ЧАЭС и еще 10 госпредприятий в саботаже аудита

Требование о проведении независимого аудита финансовой отчетности за 2015 год полностью выполнили лишь 25 из 46 крупнейших госпредприятий, сообщило Министерство экономического развития и торговли Украины.

"11 предприятий полностью саботируют требование о проведении независимого аудита. К таким относятся: Национальный спорткомплекс "Олимпийский", "Администрация морских портов Украины" (АМПУ), "Укринтерэнерго", ПО "Южный машиностроительный завод им.Макарова" ("Южмаш"), Научно-производственный комплекс газотурбиностроения "Зоря-Машпроект", – указывает МЭРТ.

В числе этих предприятий также "Уголь Украина", Судостроительный завод им.61 коммунара, "Финансирование инфраструктурных проектов", "Региональные электрические сети", ГСП "Чернобыльская АЭС" и "Угольная компания "Краснолиманская".

"Саботаж независимого аудита - это саботаж реформы управления государственными предприятиями", - приводится в сообщении комментарий первого заместителя министра Максима Нефедова.

МЭРТ уточняет, что после недавней смены руководства АМПУ процесс подготовки к аудиту на предприятии сдвинулся с места – проводится тендер по отбору, а в случае "Южмаша" проблема связна с нехваткой средств, хотя предварительные переговоры велись с BDO.

Министерство добавляет, что помимо этих 11-ти еще четыре предприятия из группы крупнейших провели процедуру независимого аудита с существенным нарушением установленного регламента, привлекая аудиторов, не отвечающих требованиям высокого авторитета и репутации. В число этих нарушителей вошли "Сумыхимпром" (аудитор – Аудиторская фирма "Арка"), Харьковское государственное авиационное производственное предприятие (аудитор – АФ "Горизонталь"), ГАК "Автомобильные дороги Украины" (Промышленный аудиторский союз) и "Укрспецэкспорт" (АФ "Бина").

По данным МЭРТ, еще шесть компаний все еще находятся в процессе осуществления аудиторской проверки финотчетности за 2015 год: Одесский морской торговый порт (ОМТП), МТП "Черноморск", "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК), "Укрхимтрансаммиак" и "Укркосмос".

Согласно обнародованной информации, больше всего контрактов от крупнейших госпредприятий на аудит финотчетности за 2015 год получили BDO – 13, за которым идет Baker Tilly – 8. У представителей "Большой четверки" показатели скромнее: EY -4, Deloitte – 3, KPMG – 2 и PwC – 1.

МЭРТ также сообщает, что аудит финансовой отчетности за 2016 год завершили только 4 предприятия и начали еще 10.

Министерство напоминает, что 145 крупнейших госпредприятий (со стоимостью активов свыше 250 млн грн.) были обязаны ежегодно проходить независимый аудит финансовой отчетности в рамках проведения реформы системы управления государственной собственностью. В крупнейших 46 предприятиях (с активами свыше 2 млрд грн или годовым доходом свыше 1,5 млрд грн) аудит должны проводить крупные компании, признанные на мировом рынке, имеющие большой опыт аудиторской работы и профессиональную репутацию, которая соответствует критерию прозрачности и независимости.

ВАЖНОЕ

Диамантбанк через день после признания его неплатежеспособным сообщил о выходе в I кв. на прибыльную деятельность

Киевсовет выделил на "Евровидение" дополнительно почти 25 млн грн

Число заблокированных отделений Сбербанка в Украине выросло до двух

Европейский союз отменит роуминг

Грузинская компания выиграла тендер "Центрэнерго" на поставку 0,7 млн тонн угля

ПОСЛЕДНЕЕ

СКМ оставила прибыль глинодобытчика "Веско" за 2016г нераспределенной

"Укроборонпром" ожидает не менее чем 15%-ного роста экспорта вооружений по итогам 2017г

Агрохолдинг "Мрия" с начала 2017г закупил новую технику на $7,2 млн

Фонд гарантирования возобновит выплаты вкладчикам банка "Финансы и Кредит" в мае

Новая администрация США заинтересована в усилении американского бизнеса в Украине

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
купить кулер для воды на price.ua
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА