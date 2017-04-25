Экономика

17:46 25.04.2017

Процесс либерализации допуска к тяге займет 5-6 лет – глава набсовета "Укрзализныци"

Процесс либерализации допуска частных операторов к работе тягового подвижного состава на украинских железных дорогах займет пять-шесть лет.

Как передает корреспондент "Интерфакс-Украина", такое мнение высказал глава наблюдательного совета ПАО "Укрзализныця", первый заместитель министра инфраструктуры Украины Евгений Кравцов в ходе Международного форума перевозчиков Logistic Up 2017 в Киеве во вторник.

"Нельзя проводить либерализацию тяги прямо сегодня, до момента формирования конкурентоспособности и выравнивания ситуации в "Укрзализныце", потому что это приведет к однозначному краху железной дороги. Мы оцениваем этот срок в пять-шесть лет", - сказал он.

Как сообщалось, "Укрзализныця" в августе 2016 года отмечала, что частный тяговый подвижной состав может появиться на украинских железных дорогах не ранее, чем через пять-семь лет с момента создания АО "Украинская зализныця" в соответствии с требованиями норм Европейского союза, использования частной тяги, поскольку это является мировой практикой.

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