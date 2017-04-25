ФГВФЛ на текущей неделе запланировал продажу активов неплатежеспособных банков на 9,28 млрд грн

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) на текущей неделе планирует продажу активов 59 неплатежеспособных и ликвидируемых банков на общую сумму 9,279 млрд грн, сообщается на его сайте.

По информации фонда, на 8,575 млрд грн выставлены права требования по кредитам, на 700,97 млн грн – основные средства. Дебиторская задолженность перед банками будет продаваться за 3,85 млн грн. Еще 0,06 млн грн планируется получить от реализации других активов – картин, монет, прочее.

Как отмечается, в частности на торги выставляются права требования по кредитам и основные средства банка "Финансы и кредит" на общую сумму 2,382 млрд грн, банка "Хрещатик" – на 1,775 млрд грн, ВиЭйБи Банка – на 803,78 млн грн, Дельта Банка – на 762,64 млн грн.

ФГВФЛ также сообщил, что на минувшей неделе реализованы активы 35 ликвидируемых банков на общую сумму 180,97 млн грн. Из них на 166,84 млн грн проведены аукционы по продаже прав требования по кредитам, на 13,44 млн грн - аукционы по продаже основных средств банков. В частности, права требования по кредитам и основные средства банка "Форум" были проданы на сумму 116,05 млн грн, Укргазпромбанка – на 2,17 млн грн, права требования по кредитам банка "Киевская Русь" реализованы на 45,82 млн грн, Захидинкомбанка – на 3,68 млн грн, банка "Финансы и кредит" – на 2,95 млн грн, Брокбизнесбанка – на 1,5 млн грн, основные средства банка "Надра" проданы на 3,67 млн грн, Фидобанка – на 1,02 млн грн.

Помимо того, 0,63 млн грн получено от непосредственной продажи имущества банков, еще 0,06 млн грн – от реализации других активов (картин, монет, прочее).