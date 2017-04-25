Евро продолжает рост к доллару США, иена дешевеет к основным валютам

Курс евро продолжает повышаться относительно доллара США после завершения первого тура президентских выборов во Франции, который обошелся без неприятных сюрпризов.

Внимание инвесторов постепенно переключается на заседание Европейского центрального банка, которое завершится в четверг, а также ожидаемое в среду объявление президента США Дональда Трампа о налоговой реформе.

Аналитики Morgan Stanley прогнозируют, что руководство ЕЦБ может улучшить экономический прогноз для еврозоны. При этом большинство экспертов не ожидают изменений в денежно-кредитной политике.

По данным СМИ, Д.Трамп в рамках налоговой реформы предложит снизить налог на прибыль компаний до 15% с нынешних 35%. Американская администрация считает снижение налогов более приоритетной задачей, чем ограничение размера бюджетного дефицита, пишет Financial Times. Однако такой подход может не найти поддержки в Конгрессе.

Евро торгуется днем в районе $1,0885 против $1,0868 на закрытие предыдущей сессии.

Курс единой европейской валюты находится сейчас около 120,46 иены по сравнению со 119,29 иены днем ранее. Стоимость доллара составляет 110,66 иены против 109,77 иены в понедельник.

Индекс ICE U.S. Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, уменьшился на 0,05%. Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, увеличился на 0,21%.

"Итак, первые 100 дней Дональда Трампа на посту президента США практически истекли, а политический прогресс за это время был достигнут совсем незначительный. Впрочем, в ближайшие дни Трамп, вероятно, попытается перехватить инициативу и представить программу налоговой реформы, в рамках которой он надеется пересмотреть ставку корпоративного налогообложения и ряд других положений действующего налогового кодекса", - отмечает главный валютный аналитик Saxo Bank Джон Харди.

Согласно последним слухам, Д.Трамп готов пойти на уступки в одиозном вопросе строительства стены на границе с Мексикой, чтобы избежать временной приостановки работы правительства. Сейчас эта угроза начинает приобретать реальные очертания из-за неспособности конгрессменов достичь консенсуса для решения проблемы потолка госдолга, отмечает эксперт.

"Нам предстоят несколько решающих дней - за это время Трамп должен постараться сделать какие-нибудь важные объявления, и за это же время мы сможем понять, верят ли рынки в способность нового президента реализовать обещанные им масштабные реформы", - считает Дж.Харди.