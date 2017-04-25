Мобильные операторы заявляют о готовности своих сетей к 4G

Мобильный оператор "Киевстар" подготовил 70% своей радиосети к внедрению 4G (LTE) и намерен до конца второго квартала 2017 года увеличить этот показатель до 100%.

"Взрывным образом растет потребление трафика, мы увеличили на 250% емкость сети, улучшили технические характеристики сети, готовясь к 4G, мы подготовили 70% сети к 1800 МГц диапазону и до конца второго квартала 2017 года подготовим 100% сети",- рассказал в ходе пресс-конференции в Киеве президент "Киевстар" Петр Чернышов во вторник.

Он добавил, что в 2015-2016 годах "Киевстар" инвестировал в инфраструктуру 9,4 млрд грн, включая стоимость 3G лицензии.

Как сообщила агентству PR-директор "Vodafone-Украина" Виктория Рубан, 89% сетей оператора готовы к внедрению 4G.

"Инвестиции в сети на протяжении 2015-2016 годов составили 10 млрд грн, включая стоимость 3G-лицензии", - отметила она.

В пресс-службе компании lifecell не уточнили процентное соотношение готовности сетей к 4G и отметили, что все оборудование, установленное оператором в рамках развертывания 3G, является готовым к запуску LTE.

"Общие инвестиции lifecell за 2015-2016 годы составили 8,5 млрд грн", - уточнили в пресс-службе.

Как сообщалось, НКРСИ и мобильные операторы договорились о рефарминге частот диапазона 1800 МГц. Регулятор рассчитывает, что осенью 2017 года будут проведены два тендера на внедрение связи 4G в диапазонах 2600 МГц и 1800 МГц.

Как прогнозировал генеральный директор компании "Ericsson Украина" Эндрю Шомахия сеть 4G (LTE) может появиться в Киеве уже через полгода после проведения конкурсов.