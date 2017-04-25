Экономика

15:58 25.04.2017

Кабмин 26 апреля намерен утвердить план мер по внедрению систем энергоменеджмента в бюджетных учреждениях

Кабинет министров Украины на заседании 26 апреля намерен утвердить план мероприятий по внедрению систем энергетического менеджмента в бюджетных учреждениях.

Согласно повестке заседания, размещенной на сайте правительства, данный вопрос на заседании представит вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко.

Кабмин намерен одобрить подписание соглашения с правительством Польши о содержании пограничных дорожных мостовых объектов на совместной государственной границе.

Правительство планирует передать целостный имущественный комплекс бывшего государственного предприятия "Захидукрвыбухпром" в сферу управления Министерства экономического развития и торговли.

Кроме того, правительство намерено рассмотреть кадровые вопросы.

Начало заседания под председательством премьер-министра Владимира Гройсмана запланировано на 11:00.

После заседания состоится брифинг министра Кабинета министров Украины Александра Саенко по повышению способности министерств в рамках реформы государственного управления.

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