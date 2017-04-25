Малоизвестная грузинская компания выиграла тендер "Центрэнерго" на поставку 0,7 млн тонн угля
ООО "Сакнахшири (GIG Group)" (Тбилиси, Грузия) стало победителем тендера ПАО "Центрэнерго" на поставку 700 тыс. тонн угля, свидетельствуют результаты аукциона в системе закупок ProZorro.
"Сакнахшири" по итогам аукциона предложило поставить уголь за 1 млрд 808,789 млн грн, тогда как второй участник в лице I–COAL Sp z o.o. (Польша) остановился на сумме 1 млрд 808,79 млн грн (все – без НДС).
Таким образом, в случае утверждения результатов торгов стоимость угля "Центрэнерго" составит около $97/тонна при изначально ожидаемых около $102/тонна.
Ранее "Центрэнерго" отменило два объявленных в марте-апреле тендера на поставку 700 тыс. тонн угля из-за отсутствия предложений и объявило третий.
Если первый тендер предполагал закупку компанией на сумму до 1 млрд 523,2 млн грн (около $81-82/тонна), а второй – до 1 млрд 713,6 млн грн (около $91-92/тонна), то третий – до 1,904 млрд грн (около $101-102/тонна), (все суммы – без НДС).
Уголь предназначен для Змиевской и Трипольской ТЭС. Срок поставки – май-декабрь 2017 года. Минимальный объем партии – 70 тыс. тонн. Поставка на условиях CIF порты Черного моря (Украина).
Оплата 100% стоимости товара осуществляется с использованием безотзывного аккредитива на сумму стоимости каждой партии сроком действия 70 календарных дней.
Ранее "Центрэнерго" объявило тендер на транспортно-экспедиционное обслуживание импорта через морские порты 2,5 млн тонн угля с мая 2017-го по май 2018 года.
"Центрэнерго", в частности, планирует импортировать через ГП "Морской торговый порт "Южный" 1,5 млн тонн угля, а через ООО "ТИС-Терминал" и ГП "Морской торговый порт "Черноморск" – по 0,5 млн тонн.
По данным Минэнергоугля, ТЭС "Центрэнерго" в 2016 году потребили 4,764 млн тонн угля. В частности, антрацитовой группы (АШ и П) – 2,235 млн тонн, газовой группы (ГД) – 2,528 млн тонн.
В целом ТЭС и ТЭЦ Украины в 2016 году потребили 31,339 млн тонн угля, в т.ч. импортного происхождения – 1,353 млн тонн.
"Центрэнерго" эксплуатирует Углегорскую, Змиевскую и Трипольскую ТЭС суммарной установленной мощностью 7660 МВт. Государству принадлежит 78,3% акций "Центрэнерго".
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