Сбербанк (Киев) сообщает о первых задержанных за разбитый банкомат

Правоохранительные органы при содействии службы безопасности ПАО "Сбербанк" (Киев) и внешней охранной структуры оперативно задержали группу злоумышленников, разбивших банкомат банка.

"Четверо молодых людей в ночь с 20 на 21 апреля 2017 года разбили с целью выведения из строя банкомат одного из киевских отделений Сбербанка… Двое из них оказались ранее судимы за имущественные преступления (квартирные кражи и грабеж)", – сообщила пресс-служба финучреждения.

Согласно ему, по факту правонарушения зарегистрировано уголовное производство по ст.194 УК Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

Полиция также изучает возможность причастности задержанных к совершению ряда других актов вандализма в отношении отделений и банкоматов украинских коммерческих банков, уточняет финучреждение.

Сбербанк указывает, что оказывает всестороннюю помощь правоохранительным органам в расследовании противоправных действий в отношении банка и его имущества.

"Банк обладает всеми необходимыми средствами для обеспечения безопасности своих сотрудников, клиентов и их средств", – говорится в релизе.

Как ранее сообщалось со ссылкой на информацию, предоставленную департаментом информационной поддержки и координации полиции "102" Национальной полиции Украины в ответ на запрос агентству "Интерфакс-Украина", полиция начала досудебное расследование в 63 уголовных производствах по противоправным действиям в отношении банков, совершенным в марте-апреле 2017 года, из которых 8 уже закрыла. По данным ГСУ Нацполиции, из данного количества уголовных производств с правовой квалификацией по ст. 296 Уголовного кодекса (хулиганство) начато 25 производств, по ст. 194 (умышленное уничтожение и повреждение имущества) УК Украины – 37, по ст. 259 (заведомо неправдивое сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности) УК – одно.

По состоянию на конец прошлой недели подозрения еще никому не предъявлялись.

В пресс-службе ГУ Нацполиции Киева агентству уточнили, что полиция столицы в течение марта-апреля 2017 года открыла 19 уголовных производств по фактам повреждения помещений и имущества банковских учреждений столицы, хулиганских действий и краж. В то же время, как стало известно, уголовные производства в основном связаны с преступлениями, совершенными по отношению к "дочкам" российских банков – Сбербанка и Альфа-банка (оба – Киев).

В марте-апреле 2017 года в Киеве прошел ряд протестных акций с требованием прекращения работы в Украине "дочек" российский банков. В ходе акций помещения некоторых банковских учреждений были блокированы, повреждены помещения банковых учреждений и имущество.