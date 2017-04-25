"ЭРУ" поставит "Укртрансгазу" 218 млн куб. м газа из ресурса PGNiG в 2017г

Группа компаний "ЭРУ" поставит ПАО "Укртрансгаз" 218 млн куб.м. газа из ресурса польской PGNiG SA в 2017 году, сообщила пресс-служба "ЭРУ" во вторник.

"Впервые в истории "Укртрансгаза" контракт будет реализован компаниями, не связанными с украинской государственной компанией "Нафтогаз". Газ будет поставляться компанией PGNiG ее украинскому партнеру "ЭРУ Трейдинг". Поставляемый газ "Укртрансгаз" использует для собственных целей хранения и работы системы", - говорится в сообщении пресс-службы.

В свою очередь, в PGNiG отмечают, что начали поставки газа в Украину в 2016 году. В настоящее время анализируются возможности дальнейшего расширения продаж на открывающемся украинском рынке.

Как сообщалось, "Укртрансгаз" 19 апреля завершил свою первую закупку газа для производственно-технологических нужд через систему ProZorro.

В ходе этой закупки "Нафтогаз Украины" выиграл три из семи лотов. При ожидаемой стоимости 218 млн куб. м газа в 1 млрд 672,06 млн грн (без НДС) выигрышные предложения НАК составили 1 млрд 394,328 млн грн, 1 млрд 372,528 млн грн и 1 млрд 350,728 млн грн.

По одному лоту выиграли еще четыре компании - ООО "ЭРУ Трейдинг" (1 млрд 352,656 млн грн), ООО "Эско-Пивнич" (1 млрд 290,56 млн грн), Trafigura Ukraine (1,35 млрд грн), ООО "Газоторговая компания" (1 млрд 330,5 млн грн).

Торги еще по трем лотам были отменены из-за подачи менее двух заявок.

Группа "ЭРУ" принадлежит Андрею Фаворову, Дейлу Пери и Ярославу Мудрому.

Новость смотреть также на сайте Энергореформа