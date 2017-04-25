Экономика

13:19 25.04.2017

Давление на рынок золота сохранится в ближайшей перспективе

Цены на золото останутся под понижательным давлением в краткосрочной перспективе, прогнозируют аналитики банка Goldman Sachs.

C прошлой пятницы драгметалл потерял почти $11 и торгуется на уровне $1273 во вторник после того, как центристский кандидат Эмманюэль Макрон вышел во второй тур президентских выборов во Франции.

"Эта неделя также будет волатильной, и золото останется под давлением в нашем базовом сценарии, - приводит слова экспертов Goldman Sachs газета Financial Times. - Наши аналитики ожидают роста реальных ставок в США после анонсирования налоговой реформы в Штатах. Кроме того, мы не ожидаем приостановки работы правительства США 29 апреля".

Goldman Sachs сохранил прогноз средних цен на золото на ближайшие три месяца на уровне $1200 за унцию и оставил неизменной прогноз на 12 месяцев - $1250 за унцию.

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