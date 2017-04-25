Экономика

11:58 25.04.2017

Менеджер "Кернела" продал 7 тыс. акций компании

Юридическое лицо, контролируемое одним из менеджеров группы компаний "Кернел", 18-19 апреля 2017 года продало 7 тыс. акций Kernel Holding S.A. (Люксембург).

Согласно сообщению "Кернела" на сайте Варшавской фондовой биржи (WSE), средняя цена продажи одной акции составила PLN69,17 ($17,7за шт. по текущему курсу).

По данным WSE, курс акций Kernel по итогам торгов 24 апреля вырос на 0,7% - до PLN67,73 за шт.

"Кернел" - крупнейший в мире производитель и экспортер подсолнечного масла, ведущий производитель и поставщик сельскохозяйственной продукции из региона Черноморского бассейна на мировые рынки. Вертикально-интегрированная структура компании строится на тесно связанных между собой бизнес-сегментах: производство, экспорт и внутренние продажи подсолнечного масла; растениеводство; экспорт зерновых культур; предоставление услуг по хранению и перевалке зерна на элеваторах и портовых терминалах. С 2007 года акции компании торгуются на WSE.

"Кернел" завершил 2016 ФГ с чистой прибылью в $225,2 млн, что в 2,1 раза больше, чем в 2015 ФГ. Его выручка сократилась на 14,6% - до $1,989 млрд, EBITDA – на 12,7%, до $346,4 млн.

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