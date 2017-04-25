Deloitte представил начальный отчет реализации проекта корпоратизации "Энергоатома"

Deloitte представил начальный отчет реализации проекта корпоратизации госпредприятия "НАЭК "Энергоатом", сообщила пресс-служба генкомпании во вторник.

По ее данным, реализация проекта предусматривает осуществление 39 основных мероприятий, которые будут реализованы в три этапа. При этом на завершающем этапе будет осуществлена разработка проекта 10-летнего плана развития "Энергоатома" в разрезе управления финансами, привлечения долгосрочного капитала и управления денежными средствами.

Deloitte, которого Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выбрал консультантом для НАЭК, будет работать в тесном контакте с Кабинетом министров Украины, Государственной инспекцией ядерного регулирования, кредиторами и МАГАТЭ.

"Корпоратизация открывает для нас много новых возможностей. В то же время, сейчас на процесс корпоратизации накладываются законодательные изменения о создании наблюдательных советов. Для того чтобы гармонизировать эти процессы, необходимо провести напряженную совместную работу", - отметил президент НАЭК Юрий Недашковский.

"Энергоатом" является оператором всех четырех действующих АЭС Украины, эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.

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