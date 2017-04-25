Директор Госбюро расследований должен быть избран до июля – Кабмин

Директор Государственного бюро расследований (ГБР) должен быть избран во втором квартале 2017 года, говорится в плане приоритетных действий правительства на 2017 год.

Согласно распоряжению №275 от 3 апреля, опубликованному на сайте правительства во второй половине апреля, план предусматривает внесение представления премьер-министра Украины президенту о назначении директора Госбюро расследований.

План также предусматривает, что в четвертом квартале 2017 года Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений должно начать выполнение функций по выявлению и розыску активов, на которые может быть наложен арест в уголовном производстве, создание организационно-правовых предпосылок для управления арестованным имуществом.

Ведомство должно во втором-четвертом квартале обеспечить формирование Единого государственного реестра активов, на которые наложен арест в уголовном производстве.

Нацагентство должно определить архитектуру Реестра, логистику его наполнения из других источников информации разработать и принять подзаконные нормативно-правовые акты по вопросам функционирования и взаимодействия органов государственной власти.