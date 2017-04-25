НБУ во вторник вновь объявил аукцион по покупке до $50 млн

Национальный банк Украины (НБУ) во вторник вновь объявил аукцион по покупке до $50 млн.

Как сообщается на веб-сайте центробанка, конкурентные заявки принимаются до 11:30 кв.

Как сообщалось, НБУ на аукционе днем ранее приобрел $49,98 млн при заявленном объеме аукциона в $50 млн.

На аукцион были поданы заявки на $56,3 млн по курсу от 26,675 грн/$1 до 26,75 грн/$1. Курс отсечения был установлен на уровне 26,69 грн/$1. Средневзвешенный курс по итогам аукциона составил 26,6817 грн/$1.

По данным дилеров коммерческих банков, курс гривни на межбанковском валютном рынке 24 апреля укрепился до 26,635 грн/$1 с 26,72 грн/$1 по завершении торгов в предыдущий рабочий день

Согласно данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке 24 апреля укрепился до 26,6737 грн/$ с 26,7328 грн/$ в предыдущий рабочий день.