Экономика

10:40 25.04.2017

Онлайн-продажи предметов искусства выросли на 15% в 2016г

Объем онлайн-продаж предметов искусства в 2016 году подскочил на 15% и составил $3,75 млрд, говорится в отчете компании Hiscox.

Таким образом, доля онлайн-продаж на рынке предметов искусства выросла до 8,4% с 7,4% годом ранее.

Крупнейшие аукционные дома мира - Sotheby's, Christie's и Heritage Auction - в минувшем году продали произведения искусства на сумму $720 млн через свои онлайн-магазины. Christie's зафиксировал рост продаж на 84%.

При этом отмечается, что коллекционеры все еще опасаются приобретать в интернете особо ценные предметы - сумма подавляющего большинства сделок не превышала $5 тыс.

По оценкам экспертов, продажи картин, скульптур и других произведений через интернет-магазины могут достичь $9,14 млрд уже через четыре года.

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