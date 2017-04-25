Экономика

09:47 25.04.2017

В Украине 1,9 млн безработных – Розенко

В Украине безработными являются около 1,9 млн граждан, сообщил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

"На сегодняшний день уровень безработицы: … количество безработных колеблется на уровне 1,9 млн украинцев", - сказал он в эфире телеканала ZIK.

При этом П.Розенко отметил, что в Украине около 18 млн реально трудоспособных граждан, из которых страховые взносы в Пенсионный фонд платят около 11 млн человек.

Кроме того, 400 тыс. человек зарегистрированы в Центрах занятости, по мнению вице-премьера, это те люди, которые имеют право на помощь по безработице.

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