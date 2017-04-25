Украине потребуется около 1 млрд грн на перепись населения – Розенко

Стоимость проведения переписи населения в Украине составляет около 1 млрд грн, сообщил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

"Это должно быть серьезное политическое решение, поскольку перепись населения стоит около 1 млрд грн", - сказал он в эфире телеканала ZIK в понедельник.

При этом П.Розенко отметил, что рабочая группа по этому вопросу хотела бы провести его в 2018 году.

Последний раз перепись населения в Украине проводилась в 2001 году.