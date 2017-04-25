Экономика

09:46 25.04.2017

Украине потребуется около 1 млрд грн на перепись населения – Розенко

Стоимость проведения переписи населения в Украине составляет около 1 млрд грн, сообщил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

"Это должно быть серьезное политическое решение, поскольку перепись населения стоит около 1 млрд грн", - сказал он в эфире телеканала ZIK в понедельник.

При этом П.Розенко отметил, что рабочая группа по этому вопросу хотела бы провести его в 2018 году.

Последний раз перепись населения в Украине проводилась в 2001 году.

ВАЖНОЕ

Цены на нефть растут после падения в течение 6 сессий

Укрэнерго полностью прекратила электроснабжение "ЛНР" – Ковальчук

Глава правления Диамантбанка связывает неплатежеспособность банка с задержанием Мартыненко

НБУ признал Диамантбанк неплатежеспособным

МВФ отмечает важность профессиональной независимости нового главы НБУ

ПОСЛЕДНЕЕ

Ericsson получила значительный убыток в I квартале и сократила выручку

Whirlpool понизила прогноз прибыли на 2017 г. из-за сложностей с интеграцией Indesit

Прибыль Volvo подскочила на 58% в I квартале, выручка выросла на 8%

Онлайн-продажи предметов искусства выросли на 15% в 2016г

В Украине 1,9 млн безработных – Розенко

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Кулеры для воды
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА