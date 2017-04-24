Цены на нефть перешли к снижению, Brent подешевела до $51,7 за баррель

Нефть перешла от роста к снижению в ходе торгов в понедельник на опасениях роста добычи в США.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:25 кв опустилась на $0,26 (0,5%) - до $51,7 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на июнь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,32 (0,64%) - до $49,3 за баррель.

Нефтяные котировки опускаются шестую сессию подряд.

Как сообщалось в отчете американской нефтесервисной компании Baker Hughes, обнародованном в минувшую пятницу, число действующих нефтяных буровых установок в США выросло по итогам 14-й недели подряд - на 5, до 688.

По мнению аналитиков Goldman Sachs, добыча нефти в Штатах в 2017 году может вырасти в среднем на 95 тыс. баррелей в сутки (б/с). Предыдущий прогноз аналитиков банка предусматривал увеличение добычи на 75 тыс. б/с.

Также инвесторы оценивают перспективы продления соглашения об ограничении добычи между странами ОПЕК и их партнерами, включая Россию.

"На нефтяном рынке много денег инвесторов, - сказал глава отдела фьючерсов в Mizuho Securities Боб Ягер. - Но если ОПЕК и русские не договорятся о продлении соглашения, они уйдут с рынка, и котировки рухнут в пропасть. До подписания нового соглашения риски на рынке сохраняются".

Решение по вопросу о продлении мер по сокращению добычи будет принято 25 мая.