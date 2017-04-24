Engie, OMV, Shell, Uniper и Wintershall вложат до 950 млн евро каждая в "Северный поток -2"

Nord Stream 2 AG подписала с Engie, OMV, Shell, Uniper и Wintershall соглашения о финансировании проекта газопровода "Северный поток 2", сообщает пресс-служба "Газпрома".

"Пять европейских компаний обязуются предоставить долгосрочное финансирование в объеме 50% от общей стоимости проекта, которая на данный момент оценивается в 9,5 млрд евро. Вклад каждой из компаний составит до 950 млн евро", - говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что единственным акционером проектной компании Nord Stream 2 AG останется "Газпром".

"Северный поток 2" предполагает строительство 3-й и 4-й ниток газопровода через Балтику из России в ФРГ, в результате чего общая мощность маршрута возрастет до 110-120 млрд куб. м газа в год. Проект реализует проектная компания Nord Stream 2 AG, которой владеет один "Газпром". Зарубежные партнеры - E.ON, Engie, OMV, Shell, Wintershall - не смогли выкупить свои пакеты в СП (совместном предприятии), так как сделку заблокировал польский регулятор.

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