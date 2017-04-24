"Укртрансгаз" в 2016г увеличил чистый убыток на 42,5%

ПАО "Укртрансгаз" в 2016 году увеличил чистый убыток на 42,5% (на 1 млрд 829,083 млн грн) по сравнению с 2015 годом – до 6 млрд 136,27 млн грн.

Согласно отчету компании в системе раскрытия данных НКЦБФР, ее чистый доход в прошлом году возрос на 53,4% (на 13 млрд 357,536 млн грн) – до 38 млрд 387,64 млн грн.

В том числе выручка от транспортировки газа магистральными трубопроводами по итогам 2016 года составила 36 млрд 794,98 млн грн (в 2015 – 23 млрд 118,029 млн грн), от хранения – 1 млрд 460,609 млн грн (в 2015 – 1 млрд 552,525 млн грн), оказания других услуг – 132,051 млн грн (в 2015 – 359,55 млн грн).

В структуре выручки от транспортировки газа 6 млрд 242,556 млн грн составил доход от предоставления услуг по балансировке, а 3 млрд 564,216 млн грн – доход от услуги бронирования мощностей на трансграничных входах.

При этом валовая прибыль УТГ в 2016 году составила 1 млрд 337,822 млн грн против 1 млрд 307,358 млн грн валового убытка в 2015-м.

Как сообщалось, "Укртрансгаз" в 2015 году увеличил чистый убыток в 4,2 раза (на 2 млрд 516,108 млн грн) по сравнению с 2014 годом – до 3 млрд 293,132 млн грн. Чистый доход УТГ в 2015 году возрос в 1,8 раза (на 10 млрд 926,303 млн грн) – до 25 млрд 191,904 млн грн. В том числе выручка от транспортировки газа составила 23 млрд 228,2 млн грн, от подземного хранения газа – 1 млрд 552,5 млн грн, от других видов деятельность – 411,2 млн грн.

Украина в 2016 году увеличила транзит природного газа через свою ГТС на 22,5% (на 15 млрд 121,1 млн куб. м) по сравнению с 2015 годом – до 82 млрд 200,1 млн куб. м. В том числе транзит газа через Украину в Европу в минувшем месяце составил 8,035 млрд куб. м, в Молдову – 386,1 млн куб. м.

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны.