Корпорация "Богдан" начала совместно с Минобороны госиспытания бронеавтомобиля "Барс-8"

Корпорация "Богдан" совместно с Министерством обороны приступила к государственным испытаниям многоцелевого тактического бронированного автомобиля повышенной проходимости "Барс-8" для ВС Украины, сообщила пресс-служба корпорации.

Как отмечает пресс-служба, в рамках госиспытаний госзаказчика, которые продлятся не менее трех месяцев, будут в том числе проведены: ходовые испытания "Барса-8" маршем протяженностью 10 тыс. км в различных условиях дорожного покрытия, преимущественно по пересеченной местности, для оценки параметров проходимости бронеавтомобиля; проверка баллистических и противоминных показателей техники; аудит тактико-технического состояния автомобиля: проверка работы основного и вспомогательного оборудования в нестандартных и приближенных к боевым условиях эксплуатации.

По итогам госиспытаний ожидается решение госзаказчика о целесообразности принятия новой бронированной автотехники на вооружение ВСУ, сообщает пресс-служба.

Полноприводный бронированный "Барс-8"- собственная разработка входящего в корпорацию ПАО "Автомобильная компания "Богдан Моторс". Автомобиль разработан на базе пикапа американской Ram – подразделения Fiat Chrysler Automobiles, имеет грузоподъемность более 2-х тонн и предназначен для перевозки личного состава до 10 человек. Бронеавтомобиль оснащен турбо-дизельным двигателем американской Cummins Turbo Diesel мощностью 385 л.с. в паре с японской коробкой передач Aisin. Среди основных преимуществ "Барс-8" также обеспечение противоминной и баллистической защиты по стандарту НАТО STANAG 4569 Level 2.

Корпорация "Богдан" озвучила готовность начать поставки "Барс-8" в интересах ВСУ в мае 2016 года.

В числе продвигаемых в последние годы корпорацией, в том числе, на внешний рынок разработок военного назначения, тактические бронированные "Барс-6" и "Барс-8", "Богдан Карго", санитарный "Богдан 2252", военный санитарный "Богдан 2251".

Корпорация "Богдан" создана в феврале 2005 года для реализации инвестпроектов по созданию в Украине мощностей по производству транспортных средств всех типов, имеет автозаводы в Черкассах и Луцке.