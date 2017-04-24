ОГХК не поставляет продукцию крымским предприятиям Фирташа, но оказывает услуги по обогащению сырья - заявление

ПАО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК), в управление которого переданы Вольногорский горно-металлургический комбинат (ВГМК, Днепропетровская обл.) и Иршанский горно-обогатительный комбинат (ИГОК, Житомирская обл.), не поставляет свое сырье крымским предприятиям Дмитрия Фирташа (Group DF).

Согласно пресс-релизу компании в понедельник, некоторые украинские СМИ со ссылкой на российское издание "Ведомости" от 21 марта 2017 года распространили недостоверную информацию о якобы поставках филиалами ПАО "ОГХК" ильменитового концентрата компании бизнесмена Д.Фирташа ЗАО "Крымский титан" в Крым, с целью помочь ему обойти действующие санкции.

При этом отмечается, что ПАО "ОГХК" за время своего существования на рынке титана никогда не поставляло и не намерено в дальнейшем поставлять свою продукцию крымским предприятиям этого бизнесмена, как и любым другим, расположенным на временно оккупированной территории.

В тоже время уточняется, что ОГХК предоставляет предприятиям Д.Фирташа услуги по обогащению сырья, производимого "Междуреченским ГОКом" и "Валки-ильменит". Куда потом поставляется эта доработанная продукция, на ОГХК не известно. Но ОГХК не имеет никакого отношения к поставкам в Крым, подчеркивается в заявлении компании.

В свою очередь исполняющий обязанности председателя правления ПАО "ОГХК" Александр Гладушко выразил надежду, что за публикациями стоит профессиональная небрежность автора, не разобравшегося в ситуации, а не политический заказ.

"Ни один филиал ПАО "ОГХК" не отгружал свою продукцию предприятиям, находящимся на территории аннексированного Крыма или временно оккупированной территории. Поэтому, призываем СМИ прекратить распространение недостоверной информации и тщательно проверять факты, излагаемые в СМИ страны-агрессора. Ведь такие публикации вредят не только имиджу ПАО "ОГХК", а и Украины в целом, как стране-экспортеру", - резюмировал и.о. главы правления ОГХК, которого цитирует пресс-служба.

ОГХК реализует продукцию более чем в 30 стран мира. Основные рыки сбыта – ЕС, Китай, Турция, а также США и страны Африки.

Фактическую деятельность ГП "ОГХК" начало с августа 2014 года, когда правительство решило передать ему в управление имущественные комплексы ВГМКа и ИГОКа.

ГП "ОГХК" 8 декабря 2016 года преобразовано в ПАО "ОГХК" - общество выпустило 2 млрд акций стоимостью 1 грн.

Правительство в августе 2016 года отнесло ОГХК к списку компаний, подлежащих приватизации в 2017 году.