"Дочка" бельгийской DEME Group победила в тендере на реконструкцию морского подходного канала порта "Южный"

Компания Novadeal LTD, "дочка" DEME Group (Бельгия) стала победителем аукциона в рамках открытого конкурса на реализацию работ по проекту "Реконструкция морского подходного канала и внутренних водных подходов к глубоководным причалам морского порта "Южный" (строительно-монтажные работы)" предложив услугу за 586 млн грн при ожидаемой цене 839,606 млн грн.

Согласно результатам аукциона, состоявшегося в понедельник, первоначальная цена предложения компании изначально не была минимальной – 818,05 млн грн, тогда как у ближайшего конкурента - China Harbour Engineering Company LTD (Китай) - предложение составило 747,25 млн грн.

В первом раунде китайская компания сохранила цену, а Novadeal LTD снизила ее до 710,5 млн грн. Во втором раунде Novadeal LTD установила цену 671,5 млн грн, а China Harbour Engineering Company – 671,685 млн грн. Третий раунд китайская компания завершила с ценой 586,045 млн грн а Novadeal LTD – с победной ценой в 586 млн грн.

Таким образом, цена закупки снизилась на 30% по сравнению с первоначальной.

Как сообщалось, процедуру квалификации прошли компании, специализирующиеся на дноуглублении, - China Harbour Engineering Company LTD, Private Limited Liability Company Boskalis International BV (Нидерланды), Jan De Nul nv (Бельгия), дочернее предприятие "Ван Оорд Украина" компании "Ван Оорд Дреджинг Энд Марин Контракторс Б. В" (Нидерланды), Novadeal LTD. Проект предполагает проведение дноуглубления на подходном канале порта до 21 метра и у глубоководных причалов ГП "МТП "Южный" до 19 метров.

Первая встреча с компаниями – дноуглубителями состоялась 3 февраля 2017 года. Тендерная документация по проектам была опубликована 4 марта.

Ранее китайская China Harbour Engineering победила в тендере на дноуглубление в порту "Южный" - реализацию первой очереди (первый пусковой комплекс) проекта реконструкции морского подходного канала и внутренних водных подходов к глубоководным причалам порта предложив услугу за 1 млрд 064 млн 963,46 тыс. грн при ожидаемой цене 1 млрд 196 млн 588, 15 тыс. грн.

Порт "Южный" основан в 1978 году. Расположен на берегу Аджалыкского лимана и является самым глубоководным в Украине. Общая протяженность причалов - около 2,6 км. Порт располагает шестью собственными перегрузочными комплексами.

В акватории порта также работают морские терминалы разных форм собственности: морской нефтетерминал "Пивденный", терминал ООО "Трансбункер-Юг" по перевалке нефтепродуктов, группа "ТИС", специализированный перегрузочный комплекс зерновых грузов ООО "Бориваж", комплекс по перегрузке и переработке тропических масел ООО "Дельта Вилмар СНГ".

DEME была официально учреждена в апреле 1991 года. В группе работают более 4,6 тыс. человек, проекты выполняются по всему миру. Играет важную роль, в частности, в строительстве основных бельгийских портов, углублении и поддержания судоходных каналов в Северном море и реке Шельда.