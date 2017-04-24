"Центрэнерго" намерено выплатить 312,8 млн грн дивидендов по итогам 2016г

Акционеры ПАО "Центрэнерго" на собрании 25 апреля рассмотрят вопросы выплаты дивидендов за 2016 год в размере 50% от чистой прибыли, что составляет 312,771 млн грн.

Как отмечено в объявлении о проведении собрания, обнародованном в системе раскрытия информации НКЦБФР, еще 30% прибыли будет предложено направить на пополнение оборотных средств, 15% - на пополнение фонда технического переоснащения, 5% - на пополнение резервного капитала.

На собрании акционеры также рассмотрят вопрос согласования договоров между "Центрэнерго" и ГП "Держвуглепостач" на сумму более 3 млрд грн, вопрос переизбрания наблюдательного совета.

Как сообщалось, энергогенерирующая компания "Центрэнерго" в 2016 году, по предварительным данным, увеличила чистую прибыль в 28,6 раза (на 603,685 млн грн) по сравнению с 2015 годом – до 625,541 млн грн.

"Центрэнерго" эксплуатирует Углегорскую, Змиевскую и Трипольскую ТЭС суммарной установленной мощностью 7660 МВт. Государству принадлежит 78,3% акций общества.

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