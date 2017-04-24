Экономика

15:45 24.04.2017

Кабмин намерен увеличить количество плательщиков ЕСВ на 500 тыс. в 2017г

Кабинет министров Украины намерен увеличить количество плательщиков Единого социального взноса (ЕСВ) на 500 тыс. человек в 2017 году.

Согласно распоряжению Кабмина №275 от 3 апреля, опубликованному на сайте правительства во второй половине апреля, план приоритетных действий правительства на 2017 год предусматривает увеличение на 500 тыс. количества застрахованных лиц в рамках системы пенсионного страхования.

При этом план предусматривает подачу в третьем квартале 2017 года в Верховную Раду законопроекта с предложениями по реформированию пенсионной системы, которые будут предусматривать освобождение солидарной пенсионной системы от несвойственных для нее расходов; восстановление дифференциации размеров пенсий в зависимости от заработка; замену механизма возмещения льготных пенсий на уплату единого взноса; пересмотр условий назначения пенсий по возрасту на льготных условиях и за выслугу лет; внедрение единых подходов к исчислению пенсий.

ВАЖНОЕ

"Дочка" бельгийской DEME Group победила в тендере на реконструкцию морского подходного канала порта "Южный"

Акционеры СевГОКа направили 1,8 млрд грн на выплату дивидендов за 2016г

НБУ ожидает замедление ВВП в I кв.-2017г до 3%

Ряд общественных организаций пикетируют "Укрзализныцю", где проходит отбор руководителей ее региональных филиалов

НБУ перечислил в госбюджет первый транш прибыли за 2016 г. в объеме 10 млрд грн

ПОСЛЕДНЕЕ

"Центрэнерго" намерено выплатить 312,8 млн грн дивидендов по итогам 2016г

Украина предложила Азербайджану заняться совместным производством в оборонной сфере

ТЭС Украины за неделю снизили запасы угля на складах на 0,8%

Китай может ввести дополнительные пошлины на импорт сахара

Минагропрод Украины прогнозирует урожай пшеницы в 2017г не менее 24 млн тонн

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
сервис услуг
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА