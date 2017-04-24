Кабмин намерен увеличить количество плательщиков ЕСВ на 500 тыс. в 2017г

Кабинет министров Украины намерен увеличить количество плательщиков Единого социального взноса (ЕСВ) на 500 тыс. человек в 2017 году.

Согласно распоряжению Кабмина №275 от 3 апреля, опубликованному на сайте правительства во второй половине апреля, план приоритетных действий правительства на 2017 год предусматривает увеличение на 500 тыс. количества застрахованных лиц в рамках системы пенсионного страхования.

При этом план предусматривает подачу в третьем квартале 2017 года в Верховную Раду законопроекта с предложениями по реформированию пенсионной системы, которые будут предусматривать освобождение солидарной пенсионной системы от несвойственных для нее расходов; восстановление дифференциации размеров пенсий в зависимости от заработка; замену механизма возмещения льготных пенсий на уплату единого взноса; пересмотр условий назначения пенсий по возрасту на льготных условиях и за выслугу лет; внедрение единых подходов к исчислению пенсий.