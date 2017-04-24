Экономика

15:37 24.04.2017

Китай может ввести дополнительные пошлины на импорт сахара

Министерство торговли Китая планирует ввести дополнительные пошлины на импорт сахара в страну сроком на три года, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

По словам источников, пошлина в размере 45% будет введена в первый год, еще 40% - во второй год, и 35% - в третий.

На данный момент в стране действует 50%-ная пошлина на импорт сахара сверх определенной квоты.

В сентябре прошлого года власти Китая начали проверку в связи с резким ростом закупок сахара за рубежом, негативно сказавшимся на местных производителях этого сырья. Сроки проверки истекают 22 мая.

Китай является крупнейшим импортером сахара в мире, в 2016 году страна импортировала 3,1 млн тонн, что на 37% меньше, чем в 2015 году. Главным поставщиком сахара в КНР является Бразилия - на нее приходится около 65% зарубежных закупок.

По словам аналитика Xinhu Futures Цао Кая, рост пошли на ввоз сахара может вызвать рост активности контрабандистов, поскольку сахар на внутреннем рынке стоит намного дороже, чем среднемировые цены.

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