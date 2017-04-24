Решение о продлении контракта с главой "Укрзализныци" будет принято по результатам его отчета за год – Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что решение о целесообразности продления контракта с главой ПАО "Укрзализныця" Войцехом Балчуном, будет приниматься по результатам его отчета о работе за год.

"Он абсолютно публично отчитается. Мы оценим его работу и затем примем решение, продолжаем с ним контракт или нет. Это зависит не от меня или кого-то другого – это зависит от качества работы, которая была проведена за год "Укрзализницей", - сказал В.Гройсман на брифинге в Харьков в понедельник.

Как сообщалось, 11 апреля министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что руководство ПАО "Укрзализныця " не отвечает потребностям Украины и должно быть уволено. В.Омелян отметил, что решение проблем "Укрзализныци" требует кадровых решений от Кабинета министров и выразил надежду, что на этом уровне в этом месяце будут приняты соответствующие решения.

В январе текущего года премьер-министр Украины Владимир Гройсман поддержал главу "Укрзализныци" В.Балчуна в конфликте с В. Омеляном. "Распри оставляйте дома", - сказал он тогда в ходе заседания Кабинета министров, призвав к конструктивной работе в сфере инфраструктуры и транспорта.

В.Омелян и В.Балчун на том заседании обменялись критическими высказываниями относительно их действий на своих постах в ходе заседания Кабмина.