После остановки метпредприятий на НКТ "Метинвест" перенаправил большие объемы ЖРС на Китай

"Метинвест", крупнейшая украинская горно-металлургическая компания, после остановки производства на ряде металлургических предприятий, в том числе находящихся на временно неподконтрольной территории (НКТ), был вынужден перенаправить значительные объемы железорудного сырья (ЖРС) в Китай.

"В связи с блокадой и утрате контроля четырех крупных украинских металлургических предприятий остановили производство - Алчевский МК, Енакиевский метзавод, и "Донецксталь", а также остановился Днепровский МК (из-за нехватки оборотных средств - ИФ). Соответственно, мы сейчас большие объемы железорудного сырья вынуждены перенаправить на рынок Китая. И хотя мы находим рынок сбыта, но не без сложностей, так как очень резко это произошло", - сообщил агентству "Интерфакс-Украина" директор по продажам группы "Метинвест" Дмитрий Николаенко в ходе проходящей в Киеве в понедельник международной конференции "Экспорт стали и сырья из СНГ".

При этом собеседник агентства отметил, что все объемы производимого ЖРС были законтрактованы в соответствии с бизнес-планом - по долгосрочным договорам. А сейчас эти объемы приходится продавать на споте.

"Но мы справляемся с этой задачей. Что касается загрузки, то май у нас продан, и у нас есть на сегодняшний день заказы", - констатировал директор по продажам.

По его словам, в сложившихся форс-мажорных обстоятельствах потребовать компенсации за невыборку ЖРС не получится.

"Но мы надеемся, что ситуация будет решена, и мы сможем возобновить в полном объеме поставки на украинский рынок. По выпуску металлопродукции мы идем в соответствии с бизнес-планом на мариупольских предприятиях (ММК им.Ильича и "Азовсталь"). На "Запорожстали" после окончания ремонта доменной печи выйдем на параметры бизнес- плана", - пояснил Д.Николаенко.

В свою очередь директор по маркетингу группы "Метинвест" Роман Курашев в своем выступлении сказал, что из-за проблем с перевозкой грузов по железной дороге мариупольские меткомбинаты работают на 70% своей мощности.

Директор по маркетингу добавил, что в последние годы в Украине резко снизились объемы выпуска стали - до 21 млн тонн в 2016 году, тогда как ранее производилось около 31 млн тонн. Соответственно, снизились объемы поставок на экспорт при небольшом внутреннем потреблении. При этом экспорт упал с около 20 млн тонн в 2014 году до около 17 млн тонн в 2015-2016 годах.

"На 2017 год прогноз объемов экспорта еще более негативный - 14 млн тонн, в том числе, из-за ограничительных мер на других рынках, в частности, в ЕС", - констатировал Р.Курашев, уточнив, что поставки металлопродукции в ЕС примерно сохранились на уровне 6,1 млн тонн, в то время как реализация значительно упала в СНГ и Азии.

Эксперт прогнозирует, что если с европейского рынка "уйдет" 6 млн тонн горячекатаного проката и 2 млн тонн холоднокатаного проката в результате введения ограничительных мер, то произойдет значительный рост цен на продукцию. При этом загрузка европейских метпредприятий теоретически может возрасти до более 100%.

"Метинвест" - крупнейший горно-металлургический холдинг Украины. Предприятия группы находятся, в основном, в Донецкой, Луганской, Запорожской и Днепропетровской областях.

"Метинвест" является вертикально интегрированной горнодобывающей группой компаний, управляющей активами в каждом звене производственной цепочки от добычи ЖРС и угля и производства кокса до выпуска полуфабрикатов и конечной продукции из стали, трубопроката и рулонов, а также производства другой продукции с высокой добавленной стоимостью. Группа состоит из добывающих и металлургических предприятий, находящихся в Украине, Европе и США и имеет сеть продаж с охватом всех ключевых мировых рынков.

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест"