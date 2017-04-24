Экономика

13:40 24.04.2017

НБУ в понедельник объявил аукцион по покупке до $50 млн

Национальный банк Украины (НБУ) в понедельник объявил аукцион по покупке до $50 млн.

Как сообщается на веб-сайте центробанка, конкурентные заявки принимались до 12:45 кв.

Во время предыдущего аукциона, 11 апреля, купил весь заявленный объем валюты в $50 млн по курсу до 26,91 грн/$1. На аукцион были поданы заявки на $52,9 млн по курсу от 26,89 грн/$1 до 26,95 грн/$1. Курс отсечения был установлен на уровне 26,91 грн/$1. Средневзвешенный курс по итогам аукциона составил 26,9033 грн/$1.

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