Правительство включило в план приоритетных действий на 2017 г. приватизацию "ОПЗ" и "Центрэнерго"

Кабинет министров включил в "План приоритетных действий на 2017 год" проведение конкурсов по продаже ПАО "Одесский припортовый завод" и ПАО "Центрэнерго".

Соответствующий документ закреплен распоряжением Кабмина №275-р от 3 апреля 2017 года и обнародован на правительственном веб-портале.

Помимо указанных предприятий, в план включена также приватизация энергоснабжающих компаний "Харьковоблэнерго", "Запорижжяоблэнерго", "Николаевоблэнерго", "Хмельницкоблэнерго" и "Тернопильоблэнерго".

Срок проведения конкурсов, предусмотренных правительством, второй-третий кварталы текущего года.

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