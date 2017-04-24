Трейдеры просят ФСТЭК и ФАС пояснить ситуацию возможного ограничения экспорта СУГ в Украину

Некоммерческое партнерство "Совет по товарным рынкам" (СПТР), представляющее собой профессиональную ассоциацию независимых трейдеров России, направило в Федеральную службу по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) и Федеральную антимонопольную службу (ФАС) письма с просьбой дать пояснения в связи с возможным введением ограничения на экспорт сжиженных углеводородных газов (СУГ) из России в Украину.

Как сообщается в текстах писем, которыми располагает "Интерфакс", в последнее время в партнерство поступают обращения участников рынка, выражающие обеспокоенность в связи с возможным ограничением на экспорт СУГ. "Выражаем уверенность, что ФСТЭК обеспечит равные условия лицензирования для всех российских компаний, заинтересованных в экспорте СУГ на территорию Украины, если решение о введении соответствующих ограничений действительно было принято", - говорится в письме трейдеров на имя директора ФСТЭК Владимира Селина.

"Участники российского рынка нефтепродуктов выражают озабоченность ситуацией, полагая, что предоставление исключительного права поставок СУГ на территорию Украины ограниченному числу украинских компаний позволит им диктовать закупочные цены российским поставщикам. По мнению участников партнерства, это может привести к ограничению конкуренции и дискриминации российских поставщиков, что может повлечь за собой не только убытки российских компаний, но и снижение налоговых поступлений в российский бюджет", - отмечается в письме СПТР, направленном начальнику управления контроля ТЭК ФАС Дмитрию Махонину.

В минувшую пятницу замглавы ФАС Анатолий Голомолзин заявлял, что антимонопольное ведомство не располагает официальным документом о каких-либо ограничениях экспорта на рынке СУГ.

Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на источники писала, что замминистра энергетики РФ Кирилл Молодцов провел совещание, на котором было заявлено, с 1 мая вывоз СУГ в Украину будет ограничен по решению ФСТЭК. При это, по данным газеты, только три украинские компании пройдут аккредитацию ФСТЭК, и через них можно будет экспортировать СУГ - это Ойл Трейдинг Групп" (по украинскому реестру, бенефициар Виктория Панарина), ООО "Нефтепродукт Трейдинг" (принадлежит гонконгской Silver Prime Inс. Ltd.) и ООО "Перспектива трейд групп" (владелец - Светлана Глущенко)". По данным газеты, все три компании аффилированы с украинским бизнесменом Сергеем Курченко, за ними также может стоять сын Виктора Януковича Александр.

Как сообщалось, с 4 апреля была запрещена отправка цистерн с СУГ на станцию Привольное Приднепровской железной дороги (Украина). В районе ст. Привольное в с. Жданово построена новая газонаполнительная стация - одна из крупнейших в стране.

Нефтяные газы и сжиженные углеводороды 24 марта 2017 года были включены в межотраслевой перечень топлив, масел, смазок, специальных жидкостей, разрешенных к применению в вооружении. Для их вывоза с территории РФ теперь нужно разрешение Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК).

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