Украина намерена в среднесрочной перспективе привлечь $200 млн допкредитов и инвестиций в развитие инфраструктуры

Украина планирует в среднесрочной перспективе, до 2020 года, привлечение дополнительных $200 млн международных кредитных средств и инвестиций частных компаний в развитие транспортной инфраструктуры, подвижного состава, повышение качества сервиса.

Такая норма содержится в среднесрочном плане приоритетных действий украинского правительства, закрепленном распоряжением Кабинета министров №275-р от 3 апреля 2017 года.

План предполагает, в частности, введение прозрачной системы обоснования, принятия и выполнения государственных закупок и заказов с привлечением международных организаций; внедрение системы обнародования финансовой и операционной информации государственных предприятий, принадлежащих к сфере управления Министерства инфраструктуры; приведение портовых сборов к конкурентоспособному уровню.

В документе также предусмотрено, что в 2016 году расходы бюджета на транспортную отрасль составили 29,2 млрд грн, или 3,32% всех расходов консолидированного бюджета Украины. Профинансировано за счет государственного бюджета 52% и 13,9 млрд грн — за счет местных бюджетов.

"Потребность в финансировании только ремонта автомобильных дорог составляет 39 млрд грн в год, к 2021 году ПАО "Укрзализныця" планирует потратить 108 млрд грн на ремонт и приобретение подвижного состава", - указано в тексте плана.

Капитальные инвестиции в транспортную отрасль за 2016 год составили 24,616 млрд грн, в том числе складской сектор и вспомогательные услуги - 8,728 млрд грн, в наземный и трубопроводный транспорт - 14,957 млрд грн.

"Целью, которую предполагается достичь, является разработка четкой программы инвестиций в транспортную инфраструктуру в соответствии с определенными приоритетами национальной транспортной стратегии и контроль за выполнением программы; создание условий для инвестирования частного капитала в инфраструктуру и подвижной состав путем снижения рисков инвесторов", - отмечается в документе.