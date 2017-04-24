Украина рассчитывает на снятие ограничений по количеству авиакомпаний и рейсов Украина-ЕС к концу 2017г

Украина к концу 2017 года намерена добиться снятия ограничений на паритетных началах по количеству авиакомпаний и совершаемых ими рейсов между Украиной и странами Европейского Союза.

Такая норма содержится в Плане приоритетных действий правительства на 2017 год на четвертый квартал, закрепленным распоряжением Кабинета министров №275-р от 3 апреля 2017 года.

Согласно плану, в четвертом квартале 2017 года также предусматривается внедрение в Мининфраструктуры системы управления ресурсами (ERP), сервиса электронного предоставления услуг министерством и предприятиями, относящимися к сфере его управления; разработка порядка расчета тарифов пользования инфраструктурой; привлечение международных кредитных средств и инвестиций частных компаний в развитие транспортной инфраструктуры, подвижного состава, повышение качества сервиса; введение прозрачной системы обоснования, принятия, выполнения государственных закупок и заказов с привлечением международных организаций.

Помимо этого, в четвертом квартале планируется приведение портовых сборов к конкурентоспособному уровню; внедрение систем электронного мониторинга трафика, управления рисками на транспорте и геоинформационных систем; увеличение количества передвижных габаритно весовых комплексов; создание Государственной службы морского и речного транспорта (Морской администрации Украины); ремонт и модернизация судоходных шлюзов.

Кроме того, запланировано согласование 26 перечней автомобильных дорог местного значения, подлежащих передаче в управление местным органам исполнительной власти; рост количества действующих на рынке автостанций и автовокзалов, автомобильных перевозчиков, выполняющих регулярные перевозки пассажиров; разработка и представление Кабмину проекта постановления о внесении изменений в порядок проведения конкурса по перевозке пассажиров на автобусном маршруте общего пользования, о внесении изменений в правила предоставления услуг пассажирского автомобильного транспорта.

Планируется также разработать и направить в правительство проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в сфере автомобильного транспорта с целью приведения их в соответствие с актами Европейского Союза".