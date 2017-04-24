Страны мира отказались от осуждения протекционизма на весенней сессии МВФ и ВБ

Министры финансов и главы центробанков ведущих стран мира не включили слова об осуждении торгового протекционизма и какие-либо упоминания о последствиях изменения климата в коммюнике по итогам встречи в рамках весенней сессии Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка (ВБ) в Вашингтоне.

Вместе с тем они отметили значительную роль торговли, финансовой интеграции и высокотехнологичных инноваций в развитии экономики и подтвердили решимость обеспечить сильный, устойчивый и сбалансированный рост экономики.

"Восстановление мировой экономики набирает темпы, сырьевые цены укрепились, риски дефляции снижаются. В то время как прогноз улучшается, рост все еще остается сдержанным и подверженным влиянию повышенной политической неопределенности и факторов денежно-кредитной политики", - говорится в заявлении Международного валютного и финансового комитета (МВФК), в котором представлены те же 24 государства, что и в исполнительном совете МВФ.

В документе члены МВФК призывают государства мира избегать "политики, направленной исключительно на внутренние интересы". Но все формулировки, связанные с мировой торговлей, звучат значительно мягче, чем в октябрьском заявлении, в котором, в частности, говорилось о необходимости "противостоять всем формам протекционизма".

Некоторые эксперты объясняют такие изменения влиянием позиций США при президенте Дональде Трампе, который уже отказался от Транстихоокеанского партнерства (TPP), грозился разорвать Североамериканское соглашение о свободной торговле (НАФТА) и даже намекал на возможность выхода Штатов из Всемирной торговой организации (ВТО).

Другие же считают, что дело не только в США: мир в целом стал менее склонен к открытости.

Для сохранения рабочих отношений с Вашингтоном мировые финансовые лидеры в публичных заявлениях старались преуменьшить существующую напряженность, отмечает AP. Так, эти дипломатические усилия проявились на заключительной пресс-конференции директора-распорядителя МВФ Кристин Лагард и главы МВФК Агустина Карстенса.

В кулуарах же продолжалось обсуждение пока неясных планов президента США.

Министр финансов США Стивен Мнучин в рамках совместного субботнего мероприятия с К.Лагард назвал США "возможно, самым открытым торговым рынком из существующих".

Между тем сам МВФ в докладе о мировой финансовой стабильности на прошлой неделе говорил о вреде протекционистских мер, которые могут остановить восстановление мировой экономики.

МВФ прогнозирует улучшение роста мирового ВВП с 3,1% в 2016 году до 3,5% в 2017 году - самого высокого уровня за пять лет.