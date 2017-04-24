Китайская платежная система UnionPay усиливает борьбу с Visa и MasterCard на emerging markets

Китайская национальная платежная система China UnionPay борется за развивающиеся и фронтирные рынки с Visa и MasterCard, пишет Financial Times. По данным издания, в этой борьбе UnionPay пользуется широкой поддержкой китайских властей.

В таких странах, как Мьянма, где из 53 млн человек лишь у 2% есть кредитные карты, UnionPay начинает конкуренцию практически на равных условиях с Visa и MasterCard, которые прочно закрепились на более зрелых рынках. Кроме Мьянмы, UnionPay успешно развивается в Индонезии и Малайзии, Казахстане и Демократической Республике Конго.

За последние 15 лет UnionPay стала крупнейшим эмитентом платежных карт по объему транзакций: в 2015 году ее доля на рынке карточных платежей составляла 37% при общемировом обороте в $21,6 трлн, свидетельствуют данные британской организации RBR.

"Для многих людей в развивающихся странах UnionPay - первые карты, с которыми они сталкиваются", - отмечает старший вице-президент японской консалтинговой компании Celent Нил Катков .

Вместе с тем большинство клиентов UnionPay по-прежнему сосредоточены на китайском рынке, где компания де-факто является монополистом. За пределами КНР доля UnionPay оценивается всего в 0,5% против 50% для Visa и 31% для MasterCard.

При помощи UnionPay "Китай пытается упрочить финансовое влияние в международных масштабах", полагает замдекана Китайского университета при Гонконгской школе бизнеса Саймон Ли. "Узнаваемость китайских брендов за рубежом очень низка, особенно в финансовой сфере. Такие компании, как эта, пытаются изменить ситуацию", - добавляет он.

Кредитные карты UnionPay за пределы Китая начали "экспортировать" обеспеченные китайские туристы. Благодаря их высокой покупательской активности дорогие магазины, включая Louis Vuitton и Burberry, в числе первых добавили UnionPay в список платежных партнеров. На данный момент эти карты принимают более 41 млн торговых точек в 160 странах, утверждается на сайте UnionPay.