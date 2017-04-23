Экономика

10:18 23.04.2017

Экономический рост - это наша цель, на достижение которой сегодня направлены усилия – Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что украинская экономика восстанавливается, в том числе благодаря поиску новых торговых партнеров.

"Украинская экономика продолжает демонстрировать признаки восстановления. По свежим данным Госстата, с начала года транспортные предприятия перевезли почти 153 млн тонн грузов, что на 8,4% больше показателей соответствующего периода 2016-го", – написал премьер-министр на своей странице в Фейсбук в воскресенье.

Он подчеркнул, что Кабмин продолжает активно искать партнеров и развивать новые маршруты. Значительных результатов ожидают от проектов Нового Шелкового пути из Китая в Европу, и в транскаспийском и кавказском направлениях.

"Экономический рост - это наша цель, на достижение которой сегодня направлены усилия", подытожил В.Гройсман.

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