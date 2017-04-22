Министр агрополитики будет отстаивать в правительстве Украины запуск рынка земли путем продажи права аренды

Первым этапом запуска рынка земли должен стать запуск продажи прав аренды на земельные участки для сельскохозяйственных нужд (эмфитевзис), заявил министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовый.

"Моя позиция такая: на нынешнем этапе мы можем говорить исключительно о продаже прав аренды на землю и банковскую заставу прав аренды, чтобы под эти права можно было привлекать дополнительные инвестиции аграриям в бизнесе. Права собственности на землю останутся у селян и эти права не будут предметом хозяйственных отношений", - заявил в эфире "5 канала" в пятницу вечером глава Минагропрода.

По его словам, он озвучит свою позицию в правительстве, но позиция Кабинета министров станет известной после того, когда все министры определятся со своим мнением по этому вопросу.

"Я думаю, что эту позицию я смогу отстоять в парламенте, поскольку она не задевает насущных интересов, приносит дополнительные инвестиции в отрасль, создает ценообразование, делает рынок более динамичным и прозрачным", - сказал Т. Кутовый.

Он уточнил, что права аренды крупными компаниями (2-3 тыс. га) уже давно в Украине продаются вместе с корпоративными правами, а фермер, который бы хотел купить права аренды на 15 га, этого сделать не может, поскольку для этого ему нужно создавать ООО, получать корпоративные права, вести бухгалтерию.

"Поэтому сегодня крупные компании имеют право торговать договорами аренды, а мелкие фермеры остаются не у дел", - добавил министр.

Он считает, что парламент, скорее всего, не поддержит идею с возможностью продажи земли до 200 га физлицам-украинцам. Вероятность поддержки законопроекта о продаже прав аренды более высокая.

Т.Кутовый добавил, что запуск рынка путем разрешения продажи 200 га физлицам вряд ли сможет принести большие инвестиции в АПК, в то время как эмфитевзис позволит и мелким, и крупным производителям использовать права аренды как банковский залог. При этом фактически люди будут оставаться собственниками паев, а сдавая их в долгосрочную аренду, смогут получить солидную сумму, которая будет соответствовать стоимости продажи земли в случае отмены моратория.

Как сообщалось, меморандум о сотрудничестве Украины с Международным валютным фондом по программе расширенного финансирования предусматривает принятие закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения.

Кабинет министров первоначально ожидал его принятия до конца декабря 2016 года. Вместо этого Верховная Рада в конце октября 2016 года продлила мораторий на продажу земель сельхозназначения, введенный в 2002 году, до 2018 года.

Этим решением парламент поручил своим комитетам и профильному министерству в течение полугода наработать необходимые законопроекты.

Министр финансов Александр Данилюк ожидает подготовку законодательной базы для осуществления земельной реформы к концу мая 2017 года.

В тоже время 55 народных депутатов направили обращение в Конституционный суд относительно отмены моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения. Они рассчитывают, что решение суда может быть принято осенью.

Мораторий на продажу земель сельхозназначения действует в Украине с 1 января 2002 года.