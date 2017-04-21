Экономика

19:59 21.04.2017

Программа импортозамещения в ОПК Украины обеспечена более чем на 50%, треть замещенных комплектующих и материалов закуплены за рубежом

Программа импортозамещения в ОПК Украины по состоянию на начало 2017 года обеспечена более чем на 50%, треть замещенных комплектующих и материалов закуплены у зарубежных поставщиков, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу в госконцерне "Укроборонпром".

"Из 8 тыс. подлежащих импортозамещению позиций комплектующих и материалов для оборонной продукции, закупавшихся ранее в РФ, на сегодняшний день уже замещены 52,5%. В общем объеме замещенных позиций, 33% закупаются сегодня "Укроборонпромом" у зарубежных поставщиков", - сообщили агентству в руководстве госконцерна.

"Еще 67% - производятся в рамках оборонной промкооперации в Украине, с участием привлеченных госконцерном к программе импортозамещения предприятий разных форм собственности. На сегодняшний день это порядка 400 предприятий",- уточнил собеседник агентства.

По данным госконцерна, программа импортозамещения в ОПК реализуется "Укроборонпромом" с апреля 2015 года. Меморандумы о сотрудничестве по программе подписаны с облгосадминистрациями 19 областей, к оборонной кооперации привлечено около 400 предприятий различных форм собственности.

Среди критически значимых направлений импортозамещения, в первую очередь, авиаремонт, ремонт бронетехники. В числе основных видов продукции, требующей импортозамещения: радиоэлектронные и резино-технические изделия; изделия черной и цветной металлургии; подшипники; стандартизированные и унифицированные агрегаты, комплектующие, узлы и детали для вооружений и военной техники.

В настоящее время "Укроборонпром" ведет работу по созданию специальной информационной базы для оптимизации программ импортозамещения в ОПК, т.н. реестра компетенций, который призван оптимизировать кооперацию при выполнении программ импортозамещения. Как отмечают в госконцерне, создание реестра также важно с учетом перехода Украины на второй уровень сотрудничества с НАТО в области кодификации оборонной продукции.

Украина планирует к 2020 году обеспечить в полном объеме перевод ОПК на стандарты НАТО.

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