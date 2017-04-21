Экономика

18:57 21.04.2017

Нефть ускорила падение вечером в пятницу, Brent впервые с марта опустилась ниже $52 за баррель

Цены на нефть эталонных марок ускорили снижение в ходе торгов в пятницу, при этом котировки WTI опустились ниже $50 за баррель, а Brent подешевела до менее $52 за баррель впервые с 29 марта.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:25 кв опустилась на $1,11 (2,09%) - до $51,88 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на июнь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась к этому времени на $1,18 (2,33%) - до $49,53 за баррель.

С начала этой недели снижение стоимости Brent составило около 5,5%, WTI - 5,1%.

По словам старшего аналитика Price Futures Group Фила Флинна, инвесторы с опасением ждут публикации отчета нефтесервисной компании Baker Hughes o числе действующих буровых установок в США.

ВАЖНОЕ

"ЭРУ" заинтересована в участии в конкурсе по приватизации ОПЗ

И.о. председателя правления ГПЗКУ Григорович подал в отставку

Китайские инвесторы придут в Украину после обеспечения безопасности инвестиций - посол

ПриватБанку потребуется докапитализация минимум на 30 млрд грн - Гонтарева

АМКУ направил в ГИС заявление о принудительном взыскании с "Газпрома" 172 млрд грн

ПОСЛЕДНЕЕ

Программа импортозамещения в ОПК Украины обеспечена более чем на 50%, треть замещенных комплектующих и материалов закуплены за рубежом

"Метинвест" направит 11,9 млн грн на поддержку прифронтовой Авдеевки

ОПЗ и "ЭРУ" работают над улучшением логистики для наращивания поставок минудобрений на внутренний рынок

Минюст работает над взаимной интеграцией площадок СЕТАМ и "ProZorro.Продажи"

Российские собственники вышли из состава Tedis Ukraine в 2015 г. - директор

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
http://price.ua/catalog804.html
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА