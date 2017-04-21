ОПЗ и "ЭРУ" работают над улучшением логистики для наращивания поставок минудобрений на внутренний рынок

ПАО "Одесский припортовый завод" (ОПЗ) и группа компаний "ЭРУ" работают над решением логистических задач, необходимых для наращивания поставок минеральных удобрений на рынок Украины, сообщил совладелец "ЭРУ" Андрей Фаворов в ходе посещения химпредприятия в пятницу в Одессе.

"Мы с партнерами из ОПЗ сейчас активно работаем над процессом фасовки (в биг-бэги), обсуждаем вопрос расширения подходных железнодорожных путей, а также рассматриваем возможность использования барж для поставки карбамида в центральную Украину", - сказал он.

В свою очередь, исполняющий обязанности директора ОПЗ Сергей Назаренко сообщил, что по данному направлению работа находится в стадии проектирования. "Готовимся, что к осенней посевной эти проекты будут реализованы", - сказал он.

Кроме того, С.Назаренко сказал, что в период после запуска ОПЗ на условиях давальческой переработки газа из ресурса "ЭРУ" предприятие произвело 75,9 тыс. тонн аммиака, 102,9 тыс. тонн карбамида.

"При этом на внутренний рынок было отгружено 2,6 тыс. тонн аммиака и почти 5 тыс. карбамида. На экспорт – 32 тыс. тонн аммиака и 43,5 тыс. тонн карбамида", - уточнил он.

По словам руководителя ОПЗ, таким образом на складах предприятия находится около 25 тыс. тонн карбамида, однако его поставка на внутренний рынок затруднена, поскольку исторически и логистически химпредприятие было ориентировано на экспорт.

Как сообщалось, в настоящее время группа "ЭРУ", изъявившая заинтересованность в участии в новом конкурсе по приватизации ПАО "ОПЗ", использует мощности предприятия на давальческих условиях.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман допускает приватизацию ПАО "Одесский припортовый завод" в 2017 году.