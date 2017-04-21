Экономика

17:24 21.04.2017

"ЭРУ" заинтересована в участии в конкурсе по приватизации ОПЗ

Группа компаний "ЭРУ" заинтересована в участии в новом конкурсе по приватизации ПАО "Одесский Припортовый завод", сообщил совладелец группы Андрей Фаворов в ходе визита на предприятие в пятницу.

"Я знаю, что это один из приоритетов правительства - провести приватизацию ОПЗ, может быть даже в этом году. Мы искренне поддерживаем это, и, наверное, тоже примем все усилия, чтобы участвовать в этом процессе", - сказал он.

А.Фаворов добавил, что, по его мнению, ОПЗ способен конкурировать с другими игроками на иностранных рынках, а также "боле чем" способен конкурировать на украинском рынке.

Как сообщалось, в настоящее время "ЭРУ" использует мощности ОПЗ на давальческих условиях.

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