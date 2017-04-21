Минюст работает над взаимной интеграцией площадок СЕТАМ и "ProZorro.Продажи"

Министерство юстиции Украины ведет работу над взаимной интеграцией площадки государственного предприятия (ГП) "Система электронных торгов арестованным имуществом" (СЕТАМ) и системы "ProZorro.Продажи", сообщил глава ведомства Павел Петренко.

"Мы предложили коллегам и партнерам из ProZorro партнерскую программу взаимной интеграции площадок СЕТАМ и "ProZorro.Продажи. Сейчас процесс технически согласовывается", – сказал П.Петренко на пресс-конференции в Киеве в четверг.

По его словам, идея состоит в том, чтобы ProZorro как компания-партнер получила возможность подключиться к продаже имущества на СЕТАМ и распространять информацию о таких продажах через свои информационные ресурсы и наоборот.

"Условно говоря, если это имущество обанкротившихся банков, которое будет реализовываться на интерфейсе "ProZorro.Продажи", то они будут получать комиссию. Если покупатель зайдет на интерфейс СЕТАМ, купит это имущество с интерфейса СЕТАМ, то комиссию получит СЕТАМ… Полагаю, мы, объединив усилия, имеем шанс привлечь больше потенциальных покупателей. В конечном итоге в выигрыше будут все - и кредиторы, и государство, и должники", – пояснил П.Петренко.

Он добавил, что на данном этапе Минюст ведет с ProZorro работу по урегулированию технических вопросов, касающихся взаимной интеграции площадок и сотрудничества по продажам.

Глава Минюста также прокомментировал работу ведомства по рассмотрению обязательных рекомендаций Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) относительно необходимости внедрения законодательных изменений для допуска к организации электронных торгов арестованным имуществом других субъектов, помимо ГП "СЕТАМ".

"Все озвученные рекомендации, которые соответствуют закону, будут учитываться и учитываются… Что касается монополизации этого рынка СЕТАМ – это миф. Потому что на основании решения правительства есть возможность неограниченному количеству площадок подключиться к системе продаж (СЕТАМ – ИФ). Подключение происходит по общим, унифицированным для всех правилам. Реализация имущества осуществляется через интерфейс площадок…Мы это объяснили нашим коллегам из АМКУ. Рассчитываю, что они это услышали и прислушались к этому", – сказал П.Петренко.

Как сообщалось, с 1 февраля 2017 года решением Фонда гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) все аукционы по продаже активов ликвидируемых банков проходят исключительно в системе "ProZorro.Продажи".

ФГВФЛ 16 февраля сообщил о завершении отбора организаторов торгов, его прошли 28 субъектов, площадки которых подключены к системе "ProZorro.Продажи".

ГП "СЕТАМ" не участвовало в отборе, хотя ранее занималось продажами имущества ликвидируемых банков на электронных торгах.