Экономика

16:47 21.04.2017

Китайские инвесторы придут в Украину после обеспечения безопасности инвестиций - посол

Посол КНР в Украине Ду Вэй уверен, что китайские инвесторы имеют большой интерес к украинскому рынку, однако для его реализации Украина должна прежде всего обеспечить безопасность таких инвестиций.

"У инвесторов есть интерес... Однако это пока остается только намерением. Для реализации этих инвестиций еще необходимо решить ряд вопросов и нужно сделать много работы. Самым главным является обеспечение безопасности инвестиций", - сказал он на пресс-конференции по случаю установлению 25-летия дипломатических отношений между Украиной и Китаем в пятницу в Киеве.

Дипломат проинформировал, что привлекательными отраслями для китайских инвесторов являются сельское хозяйство, транспорт, логистика и энергетика.

"Последние годы от официальной стороны и от предприятий и бизнесменов в Украину было совокупно сделано инвестиций сумму более $7 млрд", - напомни Ду Вэй.

"ЗСТ является важной мерой в политике развития взаимоотношений с другими странами... Наши эксперты изучают, делают анализ и экспертизы относительно этого сотрудничества (с Украиной - ИФ)", - рассказал китайский посол.

Он отметил, что эксперты межправительственной комиссии по экономическим вопросам Украина-КНР находятся в тесном взаимодействии. "Если украинская сторона готова предоставить свои предложения, то мы их выслушаем и посмотрим", - уточнил Ду Вэй.

ВАЖНОЕ

"ЭРУ" заинтересована в участии в конкурсе по приватизации ОПЗ

И.о. председателя правления ГПЗКУ Григорович подал в отставку

АМКУ направил в ГИС заявление о принудительном взыскании с "Газпрома" 172 млрд грн

Задержание первого замглавы "Нафтогаза" Переломы не связано с его работой в компании - НАК

Расходы группы "Приват" по резервам под обесценивание кредитов и авансов клиентам в 2016г составили 144,713 млрд грн – E&Y

ПОСЛЕДНЕЕ

Минюст работает над взаимной интеграцией площадок СЕТАМ и "ProZorro.Продажи"

Российские собственники вышли из состава Tedis Ukraine в 2015 г. - директор

Дефицит сигарет на рынке составляет 40% из-за блокирования работы Tedis Ukraine - директор

Кличко поручил рассмотреть петицию о возврате имущественного и технологического комплекса "Киевэнерго" под контроль города

Новый 35-летний глава LME Чемберлен станет самым молодым среди CEO ведущих бирж мира

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
каталог обуви на price.ua
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА