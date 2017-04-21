ПриватБанку потребуется докапитализация минимум на 30 млрд грн - Гонтарева

Национализированный ПриватБанк (Днепр) необходимо будет докапитализировать не менее чем на 30 млрд грн.

Как сообщила пресс-служба НБУ на странице цетробанка в "Фейсбук", об этом заявила председатель НБУ Валерия Гонтарева, комментируя предварительные итоги аудита ПриватБанка в ходе "круглого стола" "Реформы банковского сектора в Украине: достижения, вызовы и прогнозы", организованного аналитическим центром Atlantic Council в Вашингтоне в пятницу в Киеве.

"Согласно окончательным официальным результатам аудита, которые будут обнародованы к концу текущего месяца, может оказаться, что потребность в капитале будет еще больше. Вместе с Министерством финансов как владельцем банка мы, основываясь на этих финальных результатах, определим, в какой именно сумме средств дополнительно нуждается банк", - добавила В.Гонтарева.

При этом она отметила, что предварительные результаты аудита оказались хуже ожидаемых.

"Конечно, как председатель центрального банка я уже ознакомлена с предварительными результатами отчета. И эти результаты даже хуже, чем мы ожидали ранее. 143 млрд грн - это не все средства, которые должно вложить государство в докапитализацию ПриватБанка из-за всех тех нарушений и мошеннических операций, которые имели место при предыдущих акционерах. Могу вам сказать: в последнюю ночь (перед началом процедуры вхождения государства в капитал банка) были проведены (предыдущим менеджментом) мошеннические операции на сумму более 16 млрд грн", - сообщила В.Гонтарева.

Как сообщалось, правительство по предложению НБУ и акционеров ПриватБанка 18 декабря 2016 года приняло решение о национализации финучреждения, вследствие чего государство получило 100% в его капитале. Для этого Минфин докапитализировал банк на 116,8 млрд грн, из которых на 9,8 млрд грн - в 2017 году.

В начале февраля 2017 года глава правления ПриватБанка Александр Шлапак допустил необходимость очередной докапитализации финучреждения после завершения аудита его капитала.

ПриватБанк планировал уведомить Минфин и НБУ о сумме требуемой докапитализации в начале апреля. По данным главы банка, указанная сумма будет включать как кипрские, так и крымские активы финучреждения.

В свою очередь, В.Гонтарева 10 апреля заявила, что пост-аудит ПриватБанка после его национализации выявил дополнительные проблемы: не 97%, а 100% корпоративного кредитного портфеля было выдано связанным лицам.

Обновленный меморандум Украины с Международным валютным фондом предполагает выпуск государством в 2017 году облигаций на сумму до 98 млрд грн, или 3,6% ВВП, для докапитализации банков и Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ). В то же время в них отсутствует уточнение относительно предполагаемых банков и сумма, на которую будет докапитализирован ФГВФЛ.