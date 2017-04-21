Кличко поручил рассмотреть петицию о возврате имущественного и технологического комплекса "Киевэнерго" под контроль города

Киевский городской голова Виталий Кличко поручил комиссиям Киевсовета и профильным заместителям горадминистрации рассмотреть электронную петицию о возврате имущественного и технологического комплекса ПАО"Киевэнерго" под контроль города.

Согласно сообщению пресс-службы Киевсовета, петицию поддержали 10,047 тыс. лиц при минимально необходимых 10 тыс.

"Электронная петиция "Возвращение полного имущественного и технологического комплекса "Киевэнерго" под контроль города" набрала необходимое количество голосов и принята к рассмотрению", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, КГГА и "Киевэнерго" подписали соглашение об управлении тепловыми сетями столицы 27 сентября 2001 года, которое заканчивается 31 декабря 2017 года.

В начале апреля 2017 года комиссия Киевсовета по вопросам бюджета и социально-экономического развития согласовала проект решения о прекращении действия соглашения КГГА с "Киевэнерго" по управлению тепловыми сетями столицы с 27 апреля 2018 года. Необходимость его продления на четыре месяца связана упреждением возникновение внештатных ситуаций во время отопительного сезона.

"Киевэнерго" эксплуатирует практически все энергетические объекты, расположенные в столице, за исключением Дарницкой теплоэлектроцентрали. Энергохолдингу "ДТЭК" принадлежит 72,4% акций "Киевэнерго". Еще 25%+1 акция компании принадлежит государству.