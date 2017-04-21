Экономика

15:50 21.04.2017

АМКУ направил в ГИС заявление о принудительном взыскании с "Газпрома" 172 млрд грн

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) 11 апреля 2017 года направил в Государственную исполнительную службу (ГИС) заявление об открытии исполнительного производства о принудительном взыскании с ПАО "Газпром" (РФ) 172 млрд грн.

Согласно сообщению АМКУ, Хозяйственный суд Киева 17 марта 2017 года постановил взыскать 172 млрд грн с российской компании на основании вступившего в законную силу судебного решения.

"Антимонопольный комитет Украины осуществил все необходимые меры по принудительному взысканию с ПАО "Газпром" штрафа и пени", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в январе 2016 года АМКУ оштрафовал "Газпром" на 85 млрд грн за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита природного газа Украины. Затем это решение было несколько раз подтверждено украинскими судами. Киевский апелляционный хозяйственный суд в очередной раз 22 февраля оставил в силе решение суда нижестоящей инстанции о подтверждении взыскания с "Газпрома" штрафа, который вырос уже до 172 млрд грн (около $6,4 млрд) за счет пени за его неоплату.

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